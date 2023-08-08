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Denizde boğulan üniversiteli Enes toprağa verildi

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#Samsun#Çarşamba#Enes Kerem Altuntaş
Denizde boğulan üniversiteli Enes toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 14:34

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisi Enes Kerem Altuntaş (20), bugün memleketi Amasya’da toprağa verildi.

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Olay, Çarşamba ilçesi, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Kerem Altuntaş, Cemre Keleş, Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21), dün saat 18.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. 4 arkadaş yüzerken, akıntıya kapıldı.

Denizde boğulan üniversiteli Enes toprağa verildi

Keleş, Ünyeli ve Özbay, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş ise suda kayboldu. Altuntaş'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Helikopterin de kullanıldığı arama çalışmalarında yaklaşık 3 saat sonra Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Üniversite öğrencisi olan ve tatil için kente gelen Altuntaş'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Kerem Altuntaş, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Denizde boğulan üniversiteli Enes toprağa verildi

Kocaeli Üniversitesi'nden yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Kerem Altuntaş için yapılan paylaşımda "Fakültemiz Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencimiz Enes Kerem Altuntaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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#Samsun#Çarşamba#Enes Kerem Altuntaş

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