Denizde boğulan üniversiteli Enes toprağa verildi

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Olay, Çarşamba ilçesi, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Kerem Altuntaş, Cemre Keleş, Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21), dün saat 18.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. 4 arkadaş yüzerken, akıntıya kapıldı.

Keleş, Ünyeli ve Özbay, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş ise suda kayboldu. Altuntaş'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Helikopterin de kullanıldığı arama çalışmalarında yaklaşık 3 saat sonra Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Üniversite öğrencisi olan ve tatil için kente gelen Altuntaş'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Kerem Altuntaş, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Kocaeli Üniversitesi'nden yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Kerem Altuntaş için yapılan paylaşımda "Fakültemiz Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencimiz Enes Kerem Altuntaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.