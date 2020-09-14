Son dakika haberler: Üniversiteli Emre’nin ölümü çok konuşulmuştu! O avukat hakkında yeni gelişme…

ÜNİVERSİTELİ Ahmet Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, ailesi ile yaşadığı evin camından atlayarak yaşamını yitirdi. Yıldır’ın intiharının gerisinde ise, 9 yaşından 17 yaşına kadar cinsel istismarına maruz kaldığı akrabası Vedat Tarhan yer aldı. Tarhan, Yıldır’ın ölümü sonrası tutuklandı, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması ise sürüyor.

Kardeşlerini kaybeden Derya Gür ve Nur Aslı Kaynar, bir önceki avukatları Süleyman Özen hakkında ilk olarak Tekirdağ Barosu’nu şikâyette bulundu. Ailenin Avukatı Merve Uçanok’un yaptığı şikâyet başvurusunda Av. Özen’in, meslek hükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini, mesleğinin gerektirdiği özen içerisinde hareket etmediği kaydedildi.

AİLEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Şikâyet başvurusunda, Yıldır’ın ölümünden bir gün sonra Tarhan’ın tutuklandığı bilgisine yer verildi. Dilekçede, Yıldır’ın 8 Ağustos 2019’da tahliye edildiği, ailenin tepkisine rağmen Av. Özen’in ‘tahliye kararına itiraz hakkımız yok’ dediği kaydedildi. Av. Özen’in acılı aileyi yanlış bilgilendirdiği kaydedilen dilekçede, Tarhan hakkında, ‘intihara sürükleme suçundan verilen takipsizlik kararı’na da Av. Özen’in itiraz etmeyerek kararın kesinleştiğine işaret edildi.

TBB KARARI KALDIRDI

Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu yapılan başvuruyu geçen 6 Aralık günü karara bağladı. Baro yönetimi, Av. Özen hakkında kovuşturma başlatılmasına yer olmadığına karar verildi. Ailenin avukatı Merve Uçanok, bu karara itiraz etti. İtirazı TBB Yönetim Kurulu değerlendirdi. TBB Yönetimi, oy birliği ile aldığı kararla, Tekirdağ Barosu’nun kararını kaldırdı. Bu karar sonrası Tekirdağ Barosu, üyesi olan avukat Özen hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi. Geçen 10 Ağustos günü de disiplin kovuşturması hazırlık tutanağı hazırlandı.