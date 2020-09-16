Üniversiteli Eda'nın ölümüne ilişkin davada 17 günde iddianame hazırlandı!

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun olay günü yaptığı paylaşımda ise 'içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma 17 gün içerisinde tamamlandı.

İddianamede, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istendi. İddianame Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.