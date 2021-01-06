Üniversiteli Deniz'in ölümünde ifadeler ortaya çıktı... Uyuşturucu için para toplamışlar

Uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi Efe Ö.’nün ifadesinde, “Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150’şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım. Alkolle birlikte uyuşturucuyu kullandıktan sonra Deniz bir anda fenalaşarak yere yığıldı” dediği iddia edildi. Efe Ö.’nün evde bulunan diğer arkadaşlarının da benzer ifadeler verdikleri belirtildi.



Beşiktaş’taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö.’ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı’nın ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘hakaretten’ suç kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.



Efe Ö., sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol’ kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.