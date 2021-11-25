Üniversiteli Ceren, 'Gerekirse ölürüm' dediği okulunda hayatını kaybetti

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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ceren Yıldırım, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce ameliyat oldu. Pandemi döneminde okulundan uzak kalan Ceren, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okuluna geri dönmek isterken, ailesi buna karşı çıktı. Ailesinin 'kayıt dondurma' teklifini "Gerekirse okulumda ölürüm" diyerek geri çeviren Ceren, 22 Ekim'de kampüste geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu yıl mezun olup, öğretmenliğe adım atmaya hazırlanan Ceren Yıldırım’ın hayatını kaybetmesi, ailesini, yakınlarını ve tüm üniversiteyi yasa boğdu.

İSMİ SINIFA VERİLDİ

Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden yaşamını yitiren Ceren Yıldırım'ın ismi, eğitim gördüğü Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Salonu'na verildi. Sınıfın açılışı, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla törenle yapıldı. Törene katılan anne Dilek Yıldırım ile baba Sadettin Yıldırım ve arkadaşları ile hocaları gözyaşlarını tutamadı. Sınıfın kapısına, üzerinde Ceren'in fotoğrafı bulunan ve bilgilerinin yazılı olduğu plaka asıldı.



Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'Öğretmenler Günü’nde öğretmen adayı Ceren’in anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi. Ceren’in okulunu çok seven bir öğrenci olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünüvar, "Ceren’in kalp rahatsızlığı var ve ameliyat oluyor. Ailesi, rahatsızlığından dolayı okul kaydını dondurmayı teklif ediyor ancak Ceren, ‘Gerekirse okulumda ölürüm’ diyerek bu teklifi reddediyor. 22 Ekim'de de çok sevdiği okulunun önünde yaşamını yitiriyor. Ceren kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ceren de bizim için çok değerliydi. Onun hatırası artık çok sevdiği okulunda yaşayacak" dedi.

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Yıldırım çifti de kızlarının adının öğrenim gördüğü okulda yaşatılmasına öncülük edenlere teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı törende, Ceren Yıldırım’ın ilkokul öğrencisi kuzeni Muhammet Emin Buğday da 'Öğretmenler Günü' ile ilgili şiir okudu.

AYNI HÜZÜN

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Öte yandan Ceren Yıldırım ile aynı gün, ani gelişen bağırsak düğümlenmesi sonucu hayatını kaybeden, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Gür’ün (24) adı da fakültesinde dersliğe verildi. Anne ve babasını 17 Ağustos 1999 depreminde kaybeden Mehmet Gür'ün ölümü de arkadaşları ve ailesini üzdü. Mehmet Gür’ü büyüten halası Dilek Kaçar’ın eşi Turgut Kaçar, "17 Ağustos depreminde bir bloktan sadece Mehmet sağ çıkmıştı. O zaman henüz 2 yaşındaydı. Aradan 22 yıl geçtikten sonra kader, onu anne ve babasının yanına götürdü. Mehmet çok akıllı bir çocuktu. 4 yaşında okumayı öğrendi. 2 dil biliyordu. Çok araştırmacıydı, çok okurdu. Bizim akıl hocamızdı. Hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Onun boşluğunu nasıl dolduracağımızı bilemiyoruz" dedi.