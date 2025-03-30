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Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

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#Büşra Cin#Kadın Cinayeti#Son Dakika
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 15:36

Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

 

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#Büşra Cin#Kadın Cinayeti#Son Dakika

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