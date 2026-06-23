Üniversiteli Beyza Nur cinayetinde tartışmalı indirim onandı

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Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya (22), Çankırı’da çiftliği bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu (23) ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kız 19 Ekim 2023 günü sevgilisi Akoğlu’nun evine girdikten 6 dakika sonra silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak ceza müebbet hapse çevrildi.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak “Ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 Acil Çağrı Merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edildi” değerlendirilmesi yapıldı.

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Cezaya yapılan itiraz üzerine başvurulan Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, tartışma konusu olan takdir indirimi için özetle “takdiri indirimin mahkemenin yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmasına karar verildiği anlaşıldığı...” belirtildi.