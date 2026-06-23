×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üniversiteli Beyza Nur cinayetinde tartışmalı indirim onandı

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay Kararı#Beyza Nur Kaya Cinayeti#İyi Hal İndirimi
Üniversiteli Beyza Nur cinayetinde tartışmalı indirim onandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

Yargıtay üniversiteli Beyza Nur Kaya cinayetine ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Beyza Nur Kaya’yı öldüren sanığa, cinayetten sonra 112’yi aradığı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmasını istinaf mahkemesinin ardından Yargıtay da doğru buldu.

Haberin Devamı

Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya (22), Çankırı’da çiftliği bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu (23) ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kız 19 Ekim 2023 günü sevgilisi Akoğlu’nun evine girdikten 6 dakika sonra silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak ceza müebbet hapse çevrildi. 

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak “Ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 Acil Çağrı Merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edildi” değerlendirilmesi yapıldı.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Cezaya yapılan itiraz üzerine başvurulan Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, tartışma konusu olan takdir indirimi için özetle “takdiri indirimin mahkemenin yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmasına karar verildiği anlaşıldığı...” belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargıtay Kararı#Beyza Nur Kaya Cinayeti#İyi Hal İndirimi

BAKMADAN GEÇME!