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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu sır oldu

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Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu sır oldu

ANTALYA’da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyor. Polis, Haytaoğlu'nun bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 4 gündür haber alamıyor. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu sır oldu

Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, konuyla ilgili somut bir gelişme ise yaşanmadı.

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