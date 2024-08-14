Üniversitelere yapay zeka akını

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Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları hariç örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257’si doldu.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98.8’i buldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91.14 oldu.

DÖRT ADAYDAN BİRİ İLK TERCİHİNDE

- YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205’i tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine, yüzde 49.35’i de ilk üç tercihinden birine yerleşti.

- Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan bilişim sistemleri teknolojileri, bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yazılım geliştirme gibi yapay zekâ ile ilişkili 73 yeni lisans ve ön lisans programı ‘full çekti’. Devlet üniversitelerinde yeni açılan bu programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Adaylar, yeni açtığımız ‘Yapay Zekâ’ ve ‘Bilişim’ programlarının kontenjanlarının tamamına yerleşti, tek bir boş yer kalmadı” dedi.

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ERKEKLERİ GEÇTİLER

- YKS yerleştirme verilerine göre kadınlar erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdi. 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylarda bu sayı 444 bin 799.

ÜNİVERSİTELERDE AÇILAN YAPAY ZEKÂ BÖLÜMLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

1) Bilişim Sistemleri Teknolojileri 2) Bilgi Güvenliği Teknolojisi 3) Veri Bilimi ve Analitiği 4) Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi 5) Yazılım Geliştirme

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1) Yapay Zekâ Operatörlüğü 2) Büyük Veri Analistliği

3) Otonom Sistemler Teknikerliği 4) Dijital Dönüşüm Elektroniği 5) Robotik ve Yapay Zekâ 6) Oyun Geliştirme ve Programlama 7) Bulut Bilişim Operatörlüğü 8) İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü 9) Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 10) İnsansız Araç Teknikerliği 11) Ön-yüz yazılım Geliştirme 12) Arka-yüz yazılım Geliştirme

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UZMANLAR YÜKSELİŞİ YORUMLADI

KODLAMA VE YAZILIMIN YÖNETİCİLERİ YETİŞECEK

- Deniz Yengin - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı: “Bu yıl teknoloji ve dijitali içinde barındıran tüm bölümler yüzde 100 doldu diyebiliriz. Dolayısıyla kodlama, yazılım, prompt mühendisliği gibi gelecekte bizi bekleyen uygulamaların yöneticileri yetişecek. Bunları yönetecek bireylerin yetişeceği bölümler de şu an en revaçta bölümler oldu. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde tüm sistemler esasen bulut sistemler, bilişim sistemleri ve buna bağlı olan veri analitiği gibi sistemlere dönüşecek. Bunları bilen ya da bu yazılımlarla ilgili ana kodları bilen insanlara ihtiyaç olacak. Çünkü yazılımı bile yapay zeka yapacak.”

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YAPAY ZEKÂYA SORU SORAN KENDİNİ UZMAN ZANNEDİYOR

- Prof. Dr. Tolga Güyer, Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: “Yapay zekâ, halk arasında popülerleşmeye başlamasıyla beraber meslek olarak da ilgi çekti. Ben de bu alandaki mesleklerin geleceği olduğunu düşünüyorum. Adaylar, yapay zekâ bölümlerine girdiklerinde üst düzey matematik eğitimi almaları gerektiğini bilmeli. Çünkü bu alan çok ciddi bir akademik düşünme becerisi gerektiriyor. Şu an neredeyse herkes yapay zekâya bir şey sorup cevabını aldığında yapay zekâ uzmanı olduğunu zannediyor. Ancak bu uzmanlık değil. Yapay zekâ uzmanlığı, bu yazılımları geliştirmek demek. Algoritma tasarımı bambaşka bir alan. Bu nedenle temel kuramsal eğitimleri almak çok önemli. Gençler, bu alanda uzmanlaşmak istiyorsa matematik ve istatistikten kaçamaz.”

SIRA KAYITTA

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- YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.