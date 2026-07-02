Üniversitelere 16 yeni program

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Türkiye’nin kalkınma hedefleri, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan programlar, ilk kez bu yıl YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

YAPAY ZEKÂ ODAKLI

Yeni programlar arasında Tarih ve Yapay Zekâ, Felsefe ve Yapay Zekâ, İşletme ve Yapay Zekâ, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ile Balıkçılık Teknolojisi gibi alanlar bulunuyor. Özellikle yapay zekânın sosyal bilimlerle bir araya getirildiği yeni bölümler, disiplinler arası eğitim anlayışının yükseköğretimdeki yeni örnekleri olarak öne çıkıyor. Ön lisans düzeyinde ise Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ve Balıkçılık Teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK’ten yapılan açıklamada, “Son yıllarda yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, dijital sağlık, tarımda dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yaklaşık 70 yeni programı yükseköğretim sistemine kazandırılmıştı. Bu yıl açılan programlarla birlikte üniversitelerin eğitim haritasında dijitalleşme ve yüksek teknoloji odaklı dönüşüm daha da güçlenmiş oldu” denildi.

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GELECEĞİN İŞGÜCÜ İHTİYACI DİKKATE ALINDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, kontenjan planlamalarının bugünün değil geleceğin işgücü ihtiyaçları dikkate alınarak yapıldığını belirterek yapay zekâ ve dijital tabanlı alanlarda yeni kontenjanlar oluşturduklarını söyledi: “Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır. Bu yaklaşım hem ülke kaynaklarının etkin kullanılması hem de mezunlarımızın istihdam edilebilirliği açısından hayati önem taşıyor.”