Üniversitelerden öğrencilerine boyozlu sıra geceli karşılama

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İLK MÖNÜ OYLAMAYLA

Anadolu Üniversitesi: Yeni yılın ilk yemek mönüsünü öğrenciler sosyal medyadan yapılan oylama ile belirledi. 95 bin öğrencinin katıldığı ilk yemek mönüsünde mercimek çorbası, pilav üstü et döner, körili sebze sote, çoban salata ve cheesecake tercih edildi. Açılış dersini ise Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, ‘Hukuk Devleti ve Adalet’ başlığı ile verdi. Bu yıl üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için geleneksel oryantasyon programı düzenlendi. Öğrencilere tohum kalem hediye edildi.

Ege Üniversitesi: Oryantasyon etkinlikleri bu hafta düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, dün öğrencileri metro girişinde gevrek ve boyoz ile karşıladı. Bugün de ‘Ege’ye Hoş geldin Festivali’ düzenlenecek. Öğrenci toplulukları açtıkları standlarda kendilerini tanıtacak. Akşam ise doktorlardan oluşan Drockters konseri olacak.

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KARAOKE YARIŞMASI

ODTÜ: 26 Eylül’de bölümlerde başlayan oryantasyon programı ODTÜ tanıtımı, rektör konuşması, birimlerin sunumları ve öğrenci topluluklarının gösterileriyle devam etti. Yeni öğrenciler, kampus turu ve bölüm tanıtımlarına katılarak “ODTÜ’de ilk günüm” notlarını yazdı. Oryantasyon, öğrenci topluluklarının tanıtım etkinlikleriyle sona erdi.

Marmara Üniversitesi: Yeni kampuse taşınmanın heyecanı hâkim. Her fakülte kendi oryantasyon programını hazırlarken, akademik yıl açılışı için bilim ya da siyaset dünyasından ünlü bir ismin ekim ayı içinde ders vermesi planlanıyor.

Harran Üniversitesi: 1-3 Ekim tarihleri arasında oryantasyon günleri etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler arasında karaoke yarışmaları, dart, sportif faaliyetler ve ata binme deneyimi gibi eğlenceli aktiviteler yer aldı. Ayrıca geleneksel sıra gecesi etkinliği, resim sergisi, satranç turnuvası ve streetball turnuvaları ile öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeleri hedeflendi.

UZAYLI AÇILIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi: 26 Eylül’de 40 bin öğrencisiyle 2024-2025 Akademik Yılına ‘merhaba’ dedi. Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk dersini uzaya giden ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı verdi. Gezeravcı, bilim ve teknolojinin önemini vurgulayarak, “Hayallerinizin peşinden koşun, uzaya gitmek bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir” dedi.

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Hacettepe Üniversitesi: 16 Eylül’de, ‘ÜNİ101: Üniversite Yaşamına Giriş’ dersi 6 bin 985 öğrencinin katılımıyla Beytepe Yerleşkesi Açık Amfi’de gerçekleştirildi. İlk gün ayrıca dijital bağımlılıklar, yakın ilişkiler ve sınırlar, çevre müfettişliği, psikolojik sağlamlık gibi eğitimler de verildi.

Amasya Üniversitesi: 28 Eylül’de Tıp Fakültesi Morfoloji Binası açılışına katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ayrıca akademik yılın ilk dersini de yaptı.

GELENEKSEL KONYA PİLAVI

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 15 Eylül’de yeni akademik yılın ilk günü sebebiyle geleneksel olarak Konya Pilavı pişirildi. Üniversite, öğrencilerini “Bizde gelenek değişmez. Yemekhanelerimizde yeni dönemin ilk mönüsü Gonya Pilavı” diyerek karşıladı.

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İLK DERS AZİZ SANCAR’DAN

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademik yılın açılış dersini Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar verdi. Prof. Dr. Sancar, derste ‘EDU’ olarak bilinen bir molekülün beyin kanserine karşı çözüm üretebileceğine yönelik çalışmalarını anlattı.