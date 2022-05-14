Üniversitelerden atılan öğrencilere af geliyor

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DÜN Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şu anda masada olan öğrenci affı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu konuda yüz binlerce öğrencimizi ilgilendiren, yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim-öğretim haklarına geri dönebilmeleri imkânı getiren bir çalışmayı başlattık.

TEMMUZDAN ÖNCE

Çalışmanın detaylarını daha sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize bu haklarını kullanabilme imkânı getiren bir yasal düzenlemeyi temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ediyoruz.”

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4.2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

YÖK’ten yapılan açıklamada, aftan yararlanabilecek toplam öğrenci sayısının 4 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi. Bu rakamın 2.4 milyondan fazlasını açık öğretimle ilişiği kesilenler oluşturuyor. Üniversite, fakülte, enstitü ya da program ismi değişikliğinden dolayı aktarım yapılan 839.319 öğrencinin de kapsama girmesi bekleniyor. 63.539 öğrenci ise Yabancı Dil Hazırlık sınıfındaki başarısızlık nedeniyle af bekliyor.