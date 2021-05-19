Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK harekete geçti

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde ülkemizde yürütülen yeni tip Küresel Covid-19 Salgını ile mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleriyle başarılar elde edilmektedir.

Özellikle hızla yürütülen aşılama faaliyet ile salgına yönelik ülkemizde çok önemli bir mesafe katedilmiştir. Topyekün normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılamanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağına inanmaktayız.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik.

Sevgili öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan küresel salgın sürecinde ayrı kalmak zorunda kaldığınız okulunuzu, hocalarınızı ve arkadaşlarınızı çok özlediğinizin farkındayız.

Yeni YÖK olarak, sizlerin sağlığını her zaman olduğu gibi ön planda tutarak, yüz yüze eğitime geçiş için gerekli girişimlerde bulunacağız... ''







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