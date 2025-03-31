Üniversitelerde yeşil hareket

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Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 62 üniversitede yenilenebilir kaynaklardan bir yılda 77 GW-saat elektrik enerjisi üretildi. Bu kapasitesinin en yüksek olduğu üniversiteler İhsan Doğramacı Bilkent, Amasya, Yüksek İhtisas, Üsküdar ve Sinop Üniversitesi olarak sıralandı. Enerji verimliliği yatırım oranında İstanbul Gelişim Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin toplam tüketime oranında Bayburt Üniversitesi, tüketilen enerji başına enerji verimliliği yatırımında Başkent Üniversitesi çalışmalarıyla ön plana çıkarken, su tasarrufu yatırımında Boğaziçi Üniversitesi, yıllık geri kazanılmış su miktarının toplam su tüketimine oranıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ön sırada yer aldı.

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ÖZVAR: İKLİM DOSTU PROJELER

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Üniversitelerimizin geliştirdikleri iklim dostu projeleri yakından takip ediyor, bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz“ ifadelerini kullandı.