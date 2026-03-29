Üniversitelerde yeni trend… Hibrit uzmanlık

ÜNİVERSİTEYE hazırlık sürecinde bölüm seçimi gençlerin ve ailelerinin hem ince eleyip sık dokuduğu hem de en iyiyi bulamama kaygısı yaşadığı bir dönem. Günümüzde yapay zekânın profesyonel iş yaşamında etkin ve yaygın kullanımı, bu kaygının daha da artmasına neden oldu. Çünkü yapay zekâ; sağlıktan eğitime, bilimden teknolojiye, sanattan spora pek çok alan hakkında bilgi ve katkı sunan bir araç haline geldi. Bu kapsamda artık gençlerin de gelecekte öne çıkması için bir değil birden fazla alanda uzmanlaşması gerekiyor. Öte yandan günümüzde öğrenciler birden fazla yetkinliği isteğe bağlı olarak üniversitelerde çift ya da yan dal programlarıyla ve kurslarla kazanabiliyor. Ancak Oxford, Cambridge gibi üniversiteler öğrencilerinin birden fazla alanda uzmanlık kazanabileceği bölümler açmaya başladı. Böylece öğrenciler, sadece tek bir bölümü okuyarak iş dünyasının istediği ‘hibrit uzman’ profiline sahip olabilecek. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, yeni çağ için artık tek yönlü bir profilin yeterli olmadığını belirterek şöyle konuştu:

ÇOK YÖNLÜ PROFESYONELLER

“Hibrit profil, tek bir alanda uzmanlaşmak yerine iki ya da daha fazla yetkinlik alanını birleştiren profesyonel profil anlamına geliyor. Bugünün ve özellikle yapay zekâ çağının iş dünyasında artık sadece bir meslek yeterli görülmüyor. Şirketler; teknik bilgi, analitik düşünme, iletişim becerisi gibi farklı kasları aynı kişide görmek istiyor. Gençlerimiz aslında bu sisteme geçmişten gelen bir yatkınlığa sahip. Türk gençlerinin çift diplomaya karşı olan ilgisi, üniversitede aldıkları eğitim haricinde farklı alanlarda destekleyici sertifika programlarına katılımları, çok dil öğrenme arzuları onlara zaten bu yeni sisteme zorlanmadan adapte olma imkânı sunuyor. Günümüzde de örnekleri olan ama gelecekte yoğun bir şekilde göreceğimiz değişimler neler olacak? Örneğin; rutin işlerin otomasyona girmesi, saf teknik rollerin yazılımla rekabeti ve sadece sosyal becerinin yeterli olmamasına gelecekte sıkça rastlayacağız. Gelecekte kazanacak olanlar; teknolojiyi anlayabilen, veri okuyabilen ve insana dokunabilenler olacak. Özetle sadece muhasebeci olursan elenirsin. Muhasebe ve analizi bilen kişi olursan parlarsın. Şirketler artık görev yapan çalışan değil problemi baştan sona çözebilen çok yönlü profesyoneller istiyor. Bu sebeple bu yönde gelişim göstermek önemli.

GELECEĞE ŞEKİL VERECEKLER

Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversitelerinde de bazı bölümler öne çıkmaya başladı. Oxford Üniversitesi’nde hibrit uzmanlığı destekleyen ‘yapay zekâ etiği ve dijital toplum’, ‘veri yönetişimi ve algoritmik karar sistemleri’, Cambridge Üniversitesi’nde ‘robotik ve hesaplamalı biyoloji’, ‘insan merkezli güvenli yapay zekâ’, New York Üniversitesi’nde ‘akıllı şehir teknolojileri’, ‘FinTech ve siber güvenlik’ gibi bölümler bulunuyor. Bu programlar artık klasik mühendislik ve işletme bölümlerinin ötesine geçerek yapay zekâ, etik, veri, şehir, siber güvenlik, kuantum bilgi bilimi gibi gelecek temelli disiplinlere odaklanıyor. Bu bölümler yeni ve her üniversitede olmadığı için ilgi yüksek. Dünyanın en iyi üniversitelerinin bu bölümlerinde eğitim alan gençlerin, geleceğe şekil veren liderler olacağı düşünülüyor.”

Başta dünyanın en saygın okullarından Oxford olmak üzere birçok üniversite ‘hibrit uzmanlık’ bölümleri açıyor.