Üniversitelerde yemek ücretleri arttı: Ortalama öğün 50 TL

Yeni akademik dönemin başlamasıyla birlikte üniversite yemekhanelerindeki öğün fiyatlarına yapılan zamlar, öğrenciler arasında hem tartışma hem de protesto konusu oldu. Üniversitelerde yemek hizmetleri genellikle ihale yöntemiyle taşeron kuruluşlar tarafından veriliyor. Bu süreçte bazı üniversiteler dönem başında, bazıları ise yılda iki kez fiyat artışına gidiyor. 2023-2024 eğitim yılında birçok üniversitede öğün ücretleri 15-20 TL bandındayken, 2024-2025 döneminde bu rakam 25-35 TL seviyelerine yükselmişti. 2025-2026 döneminde ise ortalama fiyat 50 TL’ye ulaşarak son üç yılda yaklaşık üç katına çıkmış oldu. Bu durum da üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

EN ÇOK TEPKİ EGE’DE

Yemek ücretleri konusunda son günlerde en çok tepki gören üniversitelerden biri olan Ege Üniversitesi’nde öğrenciler bu yıl artan yemek fiyatlarını protesto etti. Açıklamalarda, yemek ücretlerinin ilk öğün için 30 TL’den 40 TL’ye, ikinci ve üçüncü öğün için ise 60 TL’den 80 TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Öğrenciler, bu artışın en temel hak olan beslenme hakkını kısıtladığını dile getirdi. Protesto sırasında kampusa müdahale eden çevik kuvvet polisleri bazı öğrencileri gözaltına aldı.

EN UCUZ ULUDAĞ’DA

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde de benzer artışlar gözlemlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğün ücreti 25 TL, Akdeniz Üniversitesi’nde 55 TL, Çukurova ve Sakarya Üniversitesi’nde 30 TL olarak belirlendi. Bazı üniversiteler ise öğrencilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi için çeşitli uygulamalar başlattı.

‘ASKIDA YEMEK’ VAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenci yemekleri 35 TL. Ancak bir banka ile yapılan anlaşma sonucunda beş yemekten biri ücretsiz veriliyor. Bunun yanında kampusta “Askıda Yemek” uygulaması da var. Yemeğini kendi mutfağında hazırlayan üniversitelerden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi ise öğün ücretini 27 TL’den 49 TL’ye güncelledi. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Maddi imkânı sınırlı öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. SKS, DEVAK ve DEÜ Kooperatifi üzerinden ücretsiz yemek kartı desteği sağlanıyor; üniversitemizin yönetici ve öğretim üyeleri de bu dayanışmaya gönüllü katkı veriyor.”

HANGİ OKUL NE KADAR ZAM YAPTI

- Marmara Üniversitesi yemekhanesinde 2 Temmuz’dan itibaren belirlenen yeni fiyatlarla yemek ücretleri yüzde 80 artışla 25 liradan 45 liraya çıkarıldı.

- İstanbul Üniversitesi’nde yemek ücretleri yüzde 50 artırılarak 35 liradan 52.5 liraya yükseltildi.

- ODTÜ yemekhanesinde bir yıl içinde ikinci kez yapılan zamla yemek fiyatları 35 liradan 40 liraya çıktı.

- İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 35 TL olan yemek ücreti 47.50 TL oldu.

- Boğaziçi Üniversitesi’nde yemekhaneye yüzde 25 zam yapılarak öğle ve akşam yemekleri 40 liradan 50 liraya çıkarıldı, kahvaltı ise 40 lira olarak belirlendi.

- Kocaeli Üniversitesi’nde 30 TL olan yemek ücreti 40 TL’ye yükseltildi.

- Ankara Üniversitesi’nde öğle yemeği ücreti 40 TL, akşam yemeği ücreti ise 80 TL oldu.

- Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğün ücretleri 35 TL’den 50 TL’ye çıktı.