Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? YÖK kararını açıkladı

Yaz okulu için karar, YÖK tarafından üniversitelere gönderildi. 9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tüm üniversitelere gönderilen yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir" denildi.

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