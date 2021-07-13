Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? YÖK kararını açıkladı
Yaz okulu yüz yüze mi olacak sorusu üniversiteler için yanıt buldu. YÖK tarafından yürütülen karar süreci, görüşülen karar sonrası netlik kazandı. Peki, üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? İşte, görüşülen o karar ve detaylı bilgiler
Yaz okulu için karar, YÖK tarafından üniversitelere gönderildi. 9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tüm üniversitelere gönderilen yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir" denildi.