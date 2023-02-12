Üniversitelerde uzaktan eğitim

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ziyaretlerini dün de sürdürdü. Diyarbakır’daki Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı’na kurulan çadır kenti ziyaret edip talepleri dinleyen Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa’ya gitti. Erdoğan, açıklamalarında özetle şunları söyledi:

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

“Depremin yıkıma yol açtığı şehirlerimiz 13.5 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor. Sarsıntıların hissedildiği, dolayısıyla insanlarımızın deprem tedirginliği yaşadığı mücavir şehirlerle birlikte bu rakam 20 milyona yaklaşıyor. Fay hatlarına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerimizin kimi yerlerinde neredeyse taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. Arazilerde oluşan devasa yarıklar, karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakan kaymalar depremin şiddetinin de işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Ama ilk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak, hasarın ciddi şekilde artmasına yol açmıştır. Yıkılan binaların yanı sıra sayılarını yüzbinlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarları sebebiyle oturulamaz hale gelmiştir.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün ziyaret ettikleri çadır kentlerde depremzedelerle kucaklaşıp sorunlarını, taleplerini dinledi. Erdoğan depremzedelerin hayatını kolaylaştıracak adımların atıldığını belirterek “Bize inanın, güvenin” dedi.

OKUL, YURT, ÖĞRETMENEVİNDE 460 BİN KİŞİ KALIYOR

Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Sadece MEB’e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Üniversitelerimizin tamamının, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye’deydim. 2 bin 200 kişilik yurtta depremzedelerimizi ağırladılar. Yeme, içme her şey orada. Ve ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Diğer illerimize gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınmayı tercih edecek vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımına da ayrıca başlıyoruz.

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MART-NİSAN CELPLERİ MAYISA ERTELENDİ

Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir.”

160 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

- Cumhurbaşkanı, “AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, belediyelerimizle, sivil toplumumuzla, gönüllülerimizle topyekûn deprem seferberliği içindeyiz” mesajı verdi: “Halihazırda yurtdışından gelen ekiplerle birlikte 160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz, seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedeler ile yardım ekiplerimize sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliği sağlama yanında, yardımların etkin bir şekilde dağıtılması için de canla, başla çalışıyor. Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay’ı dün Adıyaman’ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. İnşallah buralardaki çalışmaları da hızla bitirerek ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından da hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız.

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100 MİLYARLIK KAYNAK

100 binlerce konutu, altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Sadece Hazine Maliye’den bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize güvenin, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız.”

1999’DAN 3 KAT YIKICI

"Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Yine 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7’nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir. Dünyanın önde gelen biliminsanları da ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik bir alanda yıkıma yol açmıştır."

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YAĞMACILAR BİLMELİ DEVLET PEŞLERİNDE

- Cumhurbaşkanı, Tayyip Erdoğan yağma görüntüleriyle ilgili de şöyle dedi: “Birincisi bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleri ile irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesidir. Ayni yardımlarda herhangi bir sıkıntımız söz konusu değildir. AFAD’ın koordinesinde bunlar gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde bu yardımların heba olup gitmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. İkincisi depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bunu AFAD hesapları üzerinden gerçekleştirmelerinin en sağlıklı yöntem olduğudur. Maalesef böyle kara günlerde bile milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar insanlıktan nasibini almamış alçaklar çıkabiliyor. İşte olağanüstü hal ilan ettik. Parlamentomuzdan da geçti. Artık yağmalama veyahut da kaçırma, bu tür şeyleri yapanlar devletin o güvenli elinin sırtlarında olduğunu bilmeleri lazım.”

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TÜM EKİPLERE GÖNÜLLÜLERE ÜLKELERE TEŞEKKÜR

- Erdoğan deprem bölgesinde çalışanlara şöyle teşekkür etti: “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz diğer güvenlik birimlerimize ait gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, ülkemizin dört bir yanından 10 binlerce işmakinesi bölgede faaliyet yürütüyor. Farklı sorumluluk alanlarına rağmen tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel, büyük bir fedakârlıkla bölgede insanımıza hizmet ediyor. Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa ve daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde arama kurtarma ekiplerini göndermek suretiyle milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere de şükranlarımı sunuyorum.”