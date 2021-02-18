Üniversitelerde uygulamalı bölümler yüz yüze

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı. YÖK’te yapılan toplantıya göre üniversitelerde bahar dönemi yani ikinci dönemin başladığı şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacak.

ENDİŞELER İLETİLİYOR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: “Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.”m Eğitim Servisi