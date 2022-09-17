Üniversitelerde pandemi molası bitiyor

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Okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde okullar açıldı artık üniversiteler de yeni akademik yılla başlama hazırlığında. Pandemi döneminde uzaktan ya da hibrit modelde eğitim veren üniversiteler bu yıl ağırlıklı olarak normal eğitim modellerine geri dönüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre üniversitelerde bu yıl genel olarak yüz yüze eğitim verilecek. Üniversiteler bu durumu ‘pandemi öncesinde olduğu gibi’ diyerek yorumluyor. Bunun yanı sıra öğrenciler önceden olduğu gibi okullarının dijital eğitim materyallerinden faydalanmaya da devam edecek.

ORTAK VE SEÇMELİ DERSLERİN BİR KISMI ÇEVRİM İÇİ

Bazı üniversitelerde lisans ve lisansüstü derslerin bir kısmı çevrim içi ortamda yapılabilecek. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi. Üniversite, örgün eğitimde derslerin genel olarak yüz yüze yapılacağını belirtti. Sadece zorunlu ortak dersler olarak belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleriyle çok sınırlı sayıda seçmeli ders çevrim içi yapılacak.

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ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE ÜST SINIR YÜZDE 40

Akdeniz Üniversitesi’ndeyse pandemi öncesinde olduğu gibi YÖK’ün üniversitelere ilettiği ‘yüzde 40’a kadar uzaktan eğitim verilebilir’ yazısına uygun şekilde fakülteler kendi içinde programlama yapabilecek. Yani herhangi bir lisans bölümüne ait derslerin yüzde 40’ı çevrim içi ortamda işlenebilecek. Örneğin öğrencinin güz döneminde 10 dersi varsa 4’ü uzaktan işlenebilecek. Eğitim modelini YÖK’ün ilettiği bu bkoşul doğrultusunda planlayacak üniversiteler arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de var.

HER ÜNİVERSİTENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ FARKLI

Her üniversitenin akademik yıla başlama takvimi birbirinden farklılık gösterdiği gibi üniversitelerin kendi içindeki fakülte ve enstitülerinde de yeni eğitim öğretim yılına başlangıç tarihleri değişiklik gösterebiliyor. Fakat örgün eğitim verecek olan fakültelerin birçoğu üniversitenin belirlediği akademik takvim doğrultusunda aynı gün ders başı yapacak. Çoğu üniversite Eylül aynının son haftalarında akademik yılına başlayacakken yeni eğitim öğretim yılı için kapılarını Ekim’in ilk haftasında açacak olanlar da var.

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EYLÜL AYI İÇİNDE AÇILAN ÜNİVERSİTELER

Eylül ayının son haftalarında eğitim öğretime başlayacak olan üniversitelerin bir kısmı şöyle:

İstanbul Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Kocaeli Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Selçuk Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Akdeniz Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Çukurova Üniversitesi: 19 Eylül 2022

Ankara Üniversitesi: 26 Eylül 2022

Ege Üniversitesi: 26 Eylül 2022

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 26 Eylül 2022

Atatürk Üniversitesi: 26 Eylül 2022

Afyon Kocatepe Üniversitesi: 26 Eylül 2022

EKİM’DE DERS BAŞI YAPANLAR

2022-2023 eğitim öğretim yılına Ekim ayı itibarıyla başlayacak olan üniversitelerin bir kısmıysa şunlar:

Marmara Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Galatasaray Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Dokuz Eylül Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Bursa Uludağ Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Anadolu Üniversitesi: 3 Ekim 2022

Erciyes Üniversitesi: 3 Ekim 2022

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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TERS YÜZ ÖĞRENME MODELİ

Akdeniz Üniversitesi yeni eğitim-öğretim döneminde Ters Yüz Öğrenme modelini hayata geçirecek. Öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır halde geleceği örnek çalışma Tıp Fakültesi ile başlayacak. Derslerden daha fazla verim alınması ve bireysel öğrenme sürecinin kolaylaştırılması için başlayan bu eğitim modelinde, öğretim üyelerinin ders anlatımları öğrenciler tarafından ders öncesi izlenecek. Böylece derse daha hazır halde gelen öğrenciler derste ve bilgisayar ortamında öğrenim sürecini pekiştirmiş olacak.