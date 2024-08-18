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Üniversitelerde kayıt zamanı

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#ÖSYM#Üniversite#Kayıt
Üniversitelerde kayıt zamanı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

ÖSYM tarafından13 Ağustos’ta açıklanan tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversitelerde kayıt işlemleri yarın başlıyor.

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YKS yerleştirme sonuçları sonrası toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Yeni üniversiteliler için elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden 21 Ağustos’a kadar alınacak. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Ayrıca adayların elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt oldukları üniversitenin internet sayfasındaki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.

YÜZ YÜZEDE SON GÜN 23 AĞUSTOS

Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise yerleştiği üniversiteye giderek 23 Ağustos’a kadar kayıt yaptırabilecek. Diğer yandan kayıt yaptıracak adayların ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Adayın öğrenim ücreti ödemesi gereken bir programa yerleşmesi halinde ödeme yaptığına dair dekontu da kayıt sırasında yanında bulundurması zorunlu. 

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#ÖSYM#Üniversite#Kayıt

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