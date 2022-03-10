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Üniversitelerde kar tatili ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

#Üniversite#Kar#Tatil
Üniversitelerde kar tatili ne zaman bitecek İşte tarih bilgisi

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bu kararın alındığı açıklandı. Peki, üniversitelerde kar tatili ne zaman bitecek?

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İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi.

YÖK’TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve çevre illerdeki üniversiteleri uyardı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği il genelindeki üniversite rektörlükleriyle yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır.

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Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi."

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#Üniversite#Kar#Tatil

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