Üniversitelerde ilk ders: Gazze

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail’in iki yıla yakın süredir Gazze’de sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtilerek, “Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir” ifadelerine yer verildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu hususun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.