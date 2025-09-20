×
HABERLERGündem Haberleri

Üniversitelerde ilk ders: Gazze

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Üniversiteler#İnsan Hakları İhlalleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelerden açılış törenlerinde ve derslerinde Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini istedi.

 YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail’in iki yıla yakın süredir Gazze’de sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtilerek, “Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir” ifadelerine yer verildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu hususun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. 

 

