Üniversitelerde ‘filtre’ akımı

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Pek çok üniversite kütüphane, yemekhane gibi sosyal yaşam alanlarındaki öğrencilerin fotoğrafları ile kampus görsellerini ‘ghibli’ filtresi uygulayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Sosyal medyayı etkisi altına alan ‘ghibli’ akımının tarihi aslında eskiye dayanıyor.

JAPONYA’DAN ÇIKTI...

15 Haziran 1985 tarihinde kurulan ve Japonya merkezli bir animasyon stüdyosu olan Studio Ghibli, Japon sinemasının önemli temsilcilerinden biri. Uzun yıllar boyunca ürettiği el çizimi animasyonlarıyla dünya çapında ünlenen Ghibli, son günlerde de bir sosyal medya akımı olarak karşımıza çıktı. Bazı üniversitelerin ‘Akımda biz de yerimizi aldık’ cümleleriyle yaptığı paylaşımlar şöyle: