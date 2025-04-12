×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Üniversitelerde ‘filtre’ akımı

Güncelleme Tarihi:

#Üniversiteler#Yapay Zeka#Ghipli Akımı
Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

Son zamanların popüler sosyal medya filtresi ‘ghibli’ Türkiye’deki üniversiteleri de etkisi altına aldı.

Haberin Devamı

Pek çok üniversite kütüphane, yemekhane gibi sosyal yaşam alanlarındaki öğrencilerin fotoğrafları ile kampus görsellerini ‘ghibli’ filtresi uygulayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Sosyal medyayı etkisi altına alan ‘ghibli’ akımının tarihi aslında eskiye dayanıyor.

JAPONYA’DAN ÇIKTI...

15 Haziran 1985 tarihinde kurulan ve Japonya merkezli bir animasyon stüdyosu olan Studio Ghibli, Japon sinemasının önemli temsilcilerinden biri. Uzun yıllar boyunca ürettiği el çizimi animasyonlarıyla dünya çapında ünlenen Ghibli, son günlerde de bir sosyal medya akımı olarak karşımıza çıktı. Bazı üniversitelerin ‘Akımda biz de yerimizi aldık’ cümleleriyle yaptığı paylaşımlar şöyle:

Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Başka bir evrende, en güzel halinle.
Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ: Gülümseyen yüzler, güzel yüreklerle dolu bir üniversite.
Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
KARŞILAMA: Sizleri ‘ghibli’ akımıyla yapılmış kampus fotoğraflarıyla karşılıyoruz.
Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
HERKESE BAŞARILAR: Vize sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Üniversitelerde ‘filtre’ akımı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ: Ghibli akımıyla, Yozgat Bozok Üniversitesi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversiteler#Yapay Zeka#Ghipli Akımı

BAKMADAN GEÇME!