Üniversitelerde beceri temelli eğitim dönemi... Sertifikalar diplomaya değer katacak

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Mikro Yeterlilikler Çerçevesi sistemiyle mezunların edindiği yetkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünür ve taşınabilir hale gelmesi hedefleniyor. Önümüzdeki akademik yıl itibarıyla uygulanmaya başlanacak yeni sistemde öğrenciler, mezuniyet için gerekli Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) yüzde 10’una kadar olan kısmını, üniversite dışında kazandıkları mikro yeterliliklerden elde edecekleri kredilerle tamamlayabilecek.

ÜNİVERSİTELER KARAR VERECEK

Bu kararla birlikte üniversiteler bundan sonraki süreçte ilgili eğitimleri senatolarında değerlendirerek ‘mikro yeterlilik’ kapsamında tanıyacak. Bu kapsamda yükseköğretim kurumları tarafından uygun görülen programlar, krediye dönüşecek ve başarıyla tamamlanan eğitimler diploma eki ile transkriptlerde yer alacak. Böylece halihazırda farklı kurumlar aracılığıyla yürütülen nitelikli eğitimler, yükseköğretim sistemi içerisinde resmi akademik karşılık kazanacak. Öte yandan hangi eğitimlerin mikro yeterlilik kapsamında değerlendirileceği, hangi bölümlerde kabul edileceği, kaç AKTS kredisi verileceği, stajların krediye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi hususlar üniversitelerin akademik kurullarının yetkisinde olacak. Ancak tüm bu süreçlerde programların YÖK tarafından belirlenen akreditasyon ve kalite standartlarını karşılaması şart. Ayrıca yalnızca üniversiteler tarafından sunulan dersler değil; YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi ve benzeri kamu kurumları tarafından yürütülen, gerekli akademik standartları sağlayan eğitimler de mikro yeterlilik kapsamına alınabilecek ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunabilecek.

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YETKİNLİK ODAKLI YAPI

Mikro yeterlilikler; yapay zekâ, veri bilimi, dijital teknolojiler ve hızla değişen sektörlerde ihtiyaç duyulan yeni becerilerin daha kısa sürede kazanılmasına imkân sağlayacak. Öğrenciler, klasik diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinerek kariyerlerini daha esnek biçimde şekillendirebilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni modelin yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin ders müfredatı dışındaki kurs, uygulama ve sektör eğitimlerine katılmalarını önerdi.

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MİKRO YETERLİLİK NEDİR

Mikro yeterlilikler; belirli bir alanda kısa süreli öğrenme süreçleri sonunda kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçülmesini, doğrulanmasını, belgelendirilmesini ve akredite edilmesini sağlayan yenilikçi bir öğrenme modeli olarak tanımlanıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri uzun süreli programlara bağlı kalmaksızın, modüler ve esnek eğitimlerle kazanabiliyor. Böylece üniversitelerin yalnızca diploma veren kurumlar olmaktan çıkması, hayatın her aşamasında öğrenmeyi destekleyen dinamik bilgi ve yetkinlik merkezleri haline gelmesi hedefleniyor.