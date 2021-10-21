Üniversitelerde akıllı kart dönemi

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Yeni akademik yılda bir daha kapanmak istemeyen okulların odağında COVID-19 önlemleri yer alıyor. Alınan önemlerin başında derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle işlendiği hibrit eğitim modeli geliyor. Öte yandan birçok üniversite kampüs girişlerinde HES kodu istiyor, bazı üniversiteler aşı olmayan öğrenci, akademik ve idari personele PCR testini zorunlu tutuyor. Bazıları ise kampüs içindeki birimleri farklı çıkışlara yönlendirerek kalabalığın önüne geçiyor.

HES KODUYLA ENTEGRE

Ancak HES kodu kontrolünde kampüs girişlerinde kalabalık sıralar oluşabiliyor. Kampüs girişlerinde yoğunluğa çözüm amacıyla bazı üniversiteler öğrencilerle, akademik ve idari personelin kimlik kartlarını HES kodu ile entegre hale getirdi. Akıllı kartın İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti ve Fındıklı yerleşkesi ile Marmara Üniversitesi’nde önümüzdeki günlerde kullanıma başlanacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

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Üniversitelerin kampüs, kütüphane ya da yemekhane girişlerinde turnikeler bulunuyor. Salgından önce görevliye kimlik kartı gösterip geçilebilen bu turnikelere birçok üniversitede HES kodu tanımlanmış olan kartın okunması için dijital sensörler yerleştirildi. Böylece kampüs girişlerindeki turnikeler sağlık kontrol noktasına dönüştürüldü.

Salgın devam ettiği sürece öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin üniversite giriş kartlarına HES kodlarını tanımlaması gerekiyor. Tanımlama işlemi yapıldıktan sonra üniversite kapısından kişinin COVID-19 pozitif ya da temaslı olup olmadığı ve aşı durumu bilgisi güvenlik görevlisinin ekranına yansıyor. Bu sistemle hızlıca kampüse giriş yapılabildiği için uzun HES kodu kontrol kuyruğu oluşmasının önüne geçiliyor.