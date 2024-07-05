Üniversitelerde 71 yapay zekâ programı açıldı

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Prof. Göktaş, öğretmenlik kontenjanlarının yüzde 25 oranında azaltıldığını ancak bu alanda daha indirim olabileceğini, diş hekimliği ve eczacılıkta da kontenjan fazlalığı olduğunu vurguladı. Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Prof. Göktaş, şunları söyledi:

3 BRANŞTA FAZLA KONTENJAN VAR

“Milli Eğitim Bakanlığı’yla Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’muz var; ortak mesai yapıyoruz. ‘Şu anki kontenjanlar fazla mı?’ Ben de fazla olduğu kanaatindeyim, bunu da açık söyleyeyim. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunları bu yıl yüzde 20-25 civarında azalttık. Şu anda bilişim ve yapay zekâyla ilintili 71 program açtık bu sene. Bunların bir kısmı önlisans, bir kısmı lisans. Onun haricinde organize sanayi bölgeleri ile meslek yüksek okulları kurulmasına çalışıyoruz. Çünkü bunlar bazı diğer programların üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Geçen sene derin deniz sondaj teknolojisiyle ilgili Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde program açıldı. Bu sene mesela sualtı kaynakçılığı gibi meslek yüksek okulu programı açıldı iki yerde. Bunların hepsi sektörle işbirliği içerisinde gidiyor. Sağlık Bakanlığı’nın projeksiyonlarını da biliyoruz. Hepsinde her şey mükemmel değil. Bazı alanlarda, örnek vereyim, diş hekimliğinde ve eczacılıkta bir miktar şu anda kontenjanlar fazla gibi duruyor. Mesela bu sene eczacılığı bayağı bir azalttık. Orman mühendisliğinde bir miktar revizyon oldu mesela. Bunlar böyle lokal, mikro mikro çalışılıyor. Hem meslek liselerinin hem de meslek yüksek okullarının itibarının artması ve sektörle birlikte açılan programlar aslında dört yıllık programlardaki baskıyı azaltıyor. Bu bir gerçek ama bunun bir günde olmayacağı da bir gerçek.”