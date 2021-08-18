Üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda “yüz yüze eğitime” başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. YÖK, salgının seyrine göre, vaka sayısı çok artan yerlerde program bazında yüz yüze+çevrim içi eğitim olabileceğini vurgulayarak, bütün kampüslerin açık olmaya devam edeceğini belirtti.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2019’un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl “Küresel Salgında Yeni Normalleşme” çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar söylendi:

“Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmişti. Buna göre üniversitelerimizde ‘koronavirus komisyonları’ oluşturuldu, hızlı karar mekanizmaları tesis edildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütüldü. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecek.”

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