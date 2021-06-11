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Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu!.. Yüz yüze eğitim için gözler bu tarihte
Üniversitelerin açışı tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi sebebiyle öğrenciler eğitimlerini çevrimiçi sürdürürken YÖK yeni yol haritasını belirledi. Özellikle YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'na aşılama talebinde bulunması sonrası bakanlık akademisyenlerin de aşı olabileceğini açıkladı. 31 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül’de başlayacağını bildirdi.