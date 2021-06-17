Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu!
Üniversitelerin açılış tarihi kademeli normalleşme dönemi için alınan kararla kesinleşti. Koronavirüsü nedeniyle bu yıl üniversite öğrenimlerinin neredeyse tamamını uzaktan geçiren üniversite öğrencilerinin aylardır beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Sağlık Bakanlığı'nın da akademisyenleri aşılama sürecine dahil etmesi ile beraber, üniversiteler yeni eğitim öğretim yılında yeniden kapılarını öğrenciler için açabilecek. Peki, 2021 üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında detaylı bilgiler.
Üniversitelerin açışı tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi sebebiyle öğrenciler eğitimlerini çevrimiçi sürdürürken YÖK yeni yol haritasını belirledi. Özellikle YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'na aşılama talebinde bulunması sonrası bakanlık akademisyenlerin de aşı olabileceğini açıkladı. 31 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül’de başlayacağını bildirdi.
ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
31 Mayıs tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül’de başlayacak şekilde yürütülecektir” dedi.
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