Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu, evden eğitim sürecine devam eden öğrencilerin yanıt aradığı konulardan oldu. Koronavirüs nedeniyle, ülke genelinde eğitim öğretimde online sistem devam ederken, binlerce vatandaşlar üniversitelerin açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır? Tarih belli mi? İşte, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili detaylar.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı. Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi başladı.

Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123'ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

"Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı.

Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, yeni tip Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini duyurmuştu. Ancak üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz tam olarak belli değil. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.