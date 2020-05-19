Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Corona virüs nedeniyle haftalardır kapalı olan üniversitelerde yeniden ne zaman ders başı yapılacağı merak konusu oldu. Ülke genelinde eğitim öğretimde online sistem devam ederken, binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.