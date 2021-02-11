Üniversiteler ne zaman açılacak? Sosyal medyada iddia edilen tarih

Güz dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan üniversiteliler, bahar döneminde üniversitelerin açılıp açılmayacağı sorularına yanıt arıyor. Sosyal medyada üniversitelerin 15 Mart’ta açılacağı iddiaları gündeme gelse de net tarih açıklaması yapılmadı.Üniversitelerin durumuyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.



SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, YÖK'ün yapacağı anketi işaret etti.

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ün yapacağı ankete göre netlik kazanacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız.