Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İkinci dönem için üniversitelerde yeni karar!

Üniversitelerin açılacağı tarih, lisans ve ön lisans öğrencileri başta olmak üzere akademisyenlerin de gündeminde yer almaya devam ediyor. Aylardır beklenen yüz yüze eğitim süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı YÖK'e görüş bildirdi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, . Şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacak. Öte yandan öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını da kararlaştırdı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: “Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.”

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtimiz hafta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.