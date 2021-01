Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 Şubat ayında üniversiteler için yüz yüze eğitim beklentisi

Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Uzun bir süredir uzaktan eğitim ile sürece devam eden üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması ilgiyle beklenmeye başlandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların 15 Şubat'ta açılacak olması dolayısıyla gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrilmişti. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.

'ÜNİVERSİTELER İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEK LAZIM'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir. Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler. Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TALEP

Yükseköğretim Kurulu, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programında öncelik talebinde bulundu. Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."

Yazıda, bu önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün her türlü iş birliğine açık olduğu da ifade edildi.