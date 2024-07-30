Üniversiteler güneş açıyor

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Özellikle kampüs içerisinde bulunan arazilere, bina ve otopark alanlarının üzerine yerleştirilen güneş enerji sistemleriyle üniversiteler artık elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

- Dokuz Eylül Üniversitesi, 160 bin metrekare alana kurulan güneş enerji sistemleriyle yılda 25 milyon kw elektrik üretiyor. Üniversite bu rakamla ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılarken enerji maliyetinde tasarruf yapıyor.

- ODTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Başkent, Hasan Kalyoncu, Bayburt, Niğde Ömer Halisdemir, Sivas Bilim ve Teknoloji, Selçuk, Iğdır Van Yüzüncü Yıl, Amasya, Kırşehir Ahi Evran Üniversiteleri de elektrik ihtiyaçlarının tamamını ya da bir kısmını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılayan yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

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- Harran Üniversitesi ise tıp fakültesi hastanesinin enerji ihtiyacının tamamını güneş enerji sistemleriyle karşılıyor.

- Malatya’daki İnönü Üniversitesi de Turgut Özal Tıp Merkezi’nin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerji panellerinden sağlıyor.

- İstanbul Teknik, Akdeniz ve İstanbul Topkapı Üniversitesi de ortak geliştirdikleri projeyle güneş enerji sistemlerinde yaşanan arızaların anlık tespitini yaparak enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında İHA’lara yerleştirilen termal kameralar yardımıyla görüntüleme yapılarak Antalya ve Konya’da bulunan güneş enerji sistemlerine ait haritalama işlemi gerçekleştirildi.

- Marmara, Dicle, Yıldız Teknik ve Mersin gibi birçok üniversite de güneş enerjisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. ◊ Eğitim SERVİSİ