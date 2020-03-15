Üniversiteler de uzaktan eğitime geçiyor

Önceki gece rektörlere bir yazı göndererek dijital alt yapısı olan üniversitelerin hazırlık yapmasını isteyen YÖK, önümüzdeki hafta alt yapı hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.

YÜZ BİNLERCE DERS VAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan tedbirleri şöyle açıkladı: “207 üniversite, on binlerce program ve yüz binlerce ders içeriğimiz var. Bunların hepsini bir anda uzaktan öğretime sokmak pek mümkün değil. Yaparız dersek baştan savma olur. Buna uygun içerik, içeriği kullanacak öğretim elemanı ve öğrenciye gerekli eğitimi vermek gerekiyor. Bu da bir iki günde mümkün değil. İki yıl önce 16 üniversitemizde dijital dönüşüm projesi başlattık. 6 bine yakın öğretim elemanını bu konuda eğittik. Öğrencilere de dijital okur yazarlık dersi verdik. 50 binin üzerinde öğrenci bu eğitimi aldı. 120 üniversitemizin bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunuyor. Bu üniversitelerin derslerinin yüzde 30’a kadar olan kısmı uzaktan veriliyor. Öğrencilerimizin yüzde 90’ından fazlası akıllı telefon ve internet erişimine sahip. Bilgisayar ya da tabletleri yoksa cep telefonlarından da eğitimi alabilirler.

800 DİJİTAL DERS MALZEMESİ

Vakıf üniversitelerinden alt yapıları hazır olanlar 18 Mart’a kadar YÖK’e başvuracak. Kalite standardını tutturanlar onay alacak. Akademik takvimin uzayıp uzayamaycağı henüz netlik kazanmadı. Takvimle ilgili karar da YÖK tarafından verilecek, önümüzdeki hafta bu konuda üniversitelerle konuşulup tartışılacak. YÖK olarak bu önlemlere ek olarak 800’ün üzerindeki dijital ders malzemesini bütün üniversitelerin erişimine açacağız.”

MEB UZAKTAN EĞİTİMİ SİMÜLASYONLA ANLATACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan’da yapılacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart’ta uygulanması, 23-27 Mart’ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki kararla ilgili paylaşımda bulundu. Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, “Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlarla anlatacağız. Derslerin nasıl izleneceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız” dedi.

DANIŞMA HATTI DEVREDE

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’nin (MEBİM) ‘444 0 632’ numaralı danışma hattından yanıtlıyor.