Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteleri ilgilendiren açıklama

Üniversitelerin açılış tarihi, öğrenciler, akademisyenler ve bu alanla bağlantılı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinin etkilerini en aza indirmek için uzakta eğitim sisteme geçen üniversiteler için yeniden yüz yüze eğitim sürecine girilip girilmeyeceği merak ediliyor. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı sorusuna yönelik bazı bilgiler

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversiteler ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.

YÖK'TEN YENİ ADIM

Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ün yapacağı ankete göre netlik kazanacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.

Sonuçların 12 Şubat Cuma günü erişime açılması bekleniyor.