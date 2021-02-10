Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteleri ilgilendiren açıklama
Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde ilk dönem uzaktan eğitim ile tamamlandı. Bahar dönemine kısa süre kala öğrenciler "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına odaklandı. Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitimle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alan YÖK yeni bir adım attı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anket düzenleneceğini bildirdi. Üniversitelerin durumuna ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte, bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili bilgiler.
Üniversitelerin açılış tarihi, öğrenciler, akademisyenler ve bu alanla bağlantılı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinin etkilerini en aza indirmek için uzakta eğitim sisteme geçen üniversiteler için yeniden yüz yüze eğitim sürecine girilip girilmeyeceği merak ediliyor. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı sorusuna yönelik bazı bilgiler
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversiteler ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.
YÖK'TEN YENİ ADIM
Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim
Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ün yapacağı ankete göre netlik kazanacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.
Sonuçların 12 Şubat Cuma günü erişime açılması bekleniyor.
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