Üniversiteden aşı tavsiyesi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayılarının düşmesi, aşılanmanın hızla artmasıyla yüz yüze eğitime geçecek üniversiteler de hazırlıklarını sürdürüyor. Kadir Has Üniversitesi’nin yüz yüze eğitim için aşı şartı getirmesinin ardından Marmara Üniversitesi de öğrencilerine aşı tavsiyesinde bulundu.

75 bin öğrencisi bulunan Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan COVID-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla, saygılarımızla paylaşırız" denildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Kadir Has Üniversitesi'nden öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer almıştı. Bu maile sosyal medyada tepki gösterilirken, üniversite yönetiminden tepkilere yanıt gelmemişti.

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