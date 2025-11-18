Üniversiteden 3 yılda mezuniyet seneye

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda düzenlenen Üniversite Sektör İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, isteyen, şartları taşıyan ve başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede yükseköğrenimi bitirmelerinin ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istediklerini belirtti. Özvar, önümüzdeki dönem için belirledikleri en önemli gündem başlıklarından birinin de önlisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde işyerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacağını vurgulayarak özetle şöyle konuştu:

UYGULAMALI EĞİTİM 7 PİLOT İLDE

“Yapmaya çalıştığımız, aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Burada önemli olan programın çıktılarının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesi. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir. Öte yandan amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamaları önümüzdeki yıldan itibaren iş yeri temelli mesleki eğitime dönüşecek. Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkân verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler hâline getirecek. İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini, alınacak sonuçlara göre kısa süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz. Böylece yalnızca meslek yüksekokullarında değil, lisans programlarında da öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağımıza inanıyorum.

MEZUN OLUR OLMAZ İSTİHDAM

Öğrencilerimizin 20 gün gibi kısa ve verimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi uygulamalarla mesleki tecrübe kazandığı bir modele doğru programlarımızı dönüştürmeye başladığımızı ve bu konuda irademiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İş yerinden gelen geri bildirimler üniversitelerimizin müfredatlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayacak, sektöre ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayan dinamik bir eğitim ekosisteminin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak.”