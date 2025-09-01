Üniversitedeki cinayet! Boğaziçi’ne silahla nasıl girebildi

Haberin Devamı

İstanbul’daki cinayet önceki akşam saat 19.30 sıralarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi’nde meydana geldi. Ayberk Kurtuluş (20), Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu Yerleşkesi’ne giderek Kale Kapısı’ndaki güvenlikten engelle karşılaşmadan geçti. Katil daha sonra, yerleşkenin içindeki bir etkinliğin düzenlendiği kafede yarı zamanlı çalışan Hilal Özdemir’in (15) yanına gitti.



CANLI KONUM TAKİBİ

Özdemir’le tartışmaya başlayan Kurtuluş, belinden tabancasını çıkararak tetiği çekti. Başından vurulan Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, Kurtuluş aynı silahı bu kez kendi başına dayayıp ateşleyerek yaşamına son veredi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, silahın ruhsatsız olduğunu belirledi. Üniversite öğrencisi olmayan Kurtuluş’un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Kurtuluş’un Özdemir’in telefonunda kayıtlı canlı konumunu takip ederek yanına gittiği öğrenildi. Hilal Özdemir’in Kurtuluş’tan ayrılmak istediği, ancak Kurtuluş’un onu takıntı haline getirip takip ettiği öne sürüldü. Özdemir’in durumu ailesine söylemesi üzerine okul kaydının Gaziosmanpaşa’dan Kağıthane’deki bir devlet okuluna alındığı öğrenildi.

İÇERİYE, DÜĞÜNE DİYEREK İKİ KEZ GİRMİŞ

Öğle saatlerinde Hilal Özdemir’i arayan Ayberk Kurtuluş’un, “Son bir kez görüşelim” dediği, üniversite kapısında “Düğüne geldim” deyince aranmadan içeri girdiği ortaya çıktı. Kampusta buluşan ikilinin tartıştıkları, yanlarına gelen bir kadının itmesi üzerine saldırganın aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam tekrar aracıyla kampusa gelen Kurtuluş’un, düğüne geldiğini söyleyerek ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi.

BOĞAZİÇİ: SİVİL BİR VATANDAŞ

Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Üniversitemizin Güney Kampusu Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Hilal Özdemir, dün Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye gelen yakınları, Özdemir’in tabutuna sarılarak ağladı. Hilal Özdemir’in amcası Fahri Özdemir, “15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suçu var. Gelip benim yeğenimi öldürüyor. Sonra gidip kendisini öldürüyor. Benim tek kızdığım, o kampüse normal bir insan giremiyor. Bu adam o silahla nasıl giriyor? Zaten bunun peşine düşeceğiz. Öyle bırakmayacağız. ” dedi.



