Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu! Sayı daha da artabilir

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KTO Karatay Üniversitesi’nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400’e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı.

63 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR"



Onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Halk Sağlığı'nın da yemeklerden numune aldığını ve incelemelerin devam ettiğini belirtti.

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