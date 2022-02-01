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Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu! Sayı daha da artabilir

#Üniversite#Zehirlenme#Yemek
Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu Sayı daha da artabilir

Konya'da üniversitede öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 63'e yükseldi. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye kaldırılanların sayısının artabileceği öğrenildi.

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KTO Karatay Üniversitesi’nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400’e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı.

63 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu Sayı daha da artabilir

"NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR"

Onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Halk Sağlığı'nın da yemeklerden numune aldığını ve incelemelerin devam ettiğini belirtti.

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Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu Sayı daha da artabilir

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#Üniversite#Zehirlenme#Yemek

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