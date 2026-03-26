Üniversitede vahşi yaşam… Öğrenciler kampusta yaban hayatının peşinde

Haberin Devamı

Ders aralarında başlayan keşifler kısa sürede bir belgesel serisine dönüştü. Ertürk, kampüsün arka tarafındaki ormanlık alanlarda yaptığı çekimlerde tilkiler, çakal sürüleri, baykuşlar, sincaplar ve çok sayıda kuş türü görüntüledi ve ‘Wildlife Mission’ adlı sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı.

KAMPUSUN GİZLİ SAKİNLERİ

2008 yılında Ordu’nun Perşembe ilçesinde doğan Ertürk, çocukluğunu denizle iç içe geçirdi. Bir sahil kasabasında büyümenin doğaya olan ilgisini artırdığını söyleyen Ertürk şunları söyledi:

“Doğayı görüntüleme merakım lise yıllarında başladı. Üniversiteye gelene kadar ekipman imkânlarının sınırlıydı. Yaz aylarında çalışarak kendi bütçemi oluşturdum. Bugün sosyal medyamda paylaştığım kampus belgeselleri de aslında üniversitenin arka tarafındaki ormanlık alanı keşfetmemizle tesadüfen ortaya çıktı. Bir arkadaşım bölgede yaban tavşanı ve tilki gördüğünü söyledi. Ders aralarında oraya gittik ve bir sincap ailesi olduğunu keşfettik. Bir süre sonra baykuşla karşılaşmak bizi daha da şaşırttı. Gece için kurduğumuz foto kapanlar sayesinde de tilkiler ve çakal sürülerini de görüntüledik.

Haberin Devamı

Bazen çalılarla kamufle olup saatlerce bekliyoruz. Kampus çevresinde özellikle kuş çeşitliliği dikkat çekici. Şahinler başta olmak üzere çok farklı türler var. Neredeyse her gittiğimizde yeni bir kuş türüyle karşılaşıyoruz. En büyük hayalim doğa belgeselleri çekmek ve bunları güçlü platformlarda yayınlayabilmek. Doğa koruma projelerinde yer almak da beni çok mutlu eder.”