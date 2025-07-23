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Üniversitede 'Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı' açıldı

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#Tespih Tasarımı#Meslek Yüksekokulu#Üniversite
Üniversitede Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 10:47

Mardin Artuklu Üniversitesi Martin Meslek Yüksekokulu'nda dikkat çeken bir bölüm açıldı. Bu bölüm "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" oldu.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun 1 Temmuz 2025 tarihli onayı ile resmiyet kazanan "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" Mardin Meslek Yüksekokulu bünyesinde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yerli zanaatın yaşatılmasının ve bilimsel temelde yeniden inşa edilmesinin önemli bir sembolü olarak hayata geçirilen programın sadece bir bölüm değil aynı zamanda kültürel bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti.

Üniversitede Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı açıldı

Program kapsamında kısa süre içerisinde öğretim elemanı istihdamı yapılması ve tespih tasarım atölyesinin kurulmasının planlandığını ifade eden Özcoşar, uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgilerin kazandırılacağını kaydetti.

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Özcoşar, programın üniversiteye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

 

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#Tespih Tasarımı#Meslek Yüksekokulu#Üniversite

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