Üniversitede son şans

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme işlemlerini 25 Eylül’de başlattı. Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 30 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden yapabilecek. Ek yerleştirme için başvuran adayların 130 TL ücret ödemeleri gerekiyor. Ödemeler için son tarih 1 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Şehit ve gazi yakınları ise ücret muafiyetinden yararlanabilecek. Merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ile özel yetenek sınavıyla yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabiliyor. Ancak halihazırda bir programa yerleşmiş adayların tercih hakkı bulunmuyor. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacak. Kayıt işlemleri ise üniversiteler tarafından ilan edilecek tarihlerde gerçekleştirilecek.

138 BİN EK KONTENJAN

Ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırılmayan kontenjanlardan oluşuyor. Kontenjanı dolmamış programlar puanı hesaplanmış tüm adaylara açıkken, kontenjanı dolmuş programları yalnızca en küçük puana eşit veya daha yüksek puanı olan adaylar tercih edebilecek. Adaylar en fazla 24 tercih bildirebilecek. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yılki ek yerleştirme sürecinin geçen yıl ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Bu yıl ek kontenjanlarda yaklaşık 138 bin 920 kontenjan ayrılmış durumda. Bunun 131 bini genel kontenjan, geri kalan kısmı ise şehit ve gazi yakınları, 34 yaş üstü kadınlar gibi özel kontenjanlar için ayrıldı. Devlet üniversitelerinde daha az boşluk bulunurken, boş kontenjanların büyük kısmı vakıf üniversitelerinde yer alıyor. Öğretmenlik programlarında önceki yıllarda da benzer bir tablo vardı; sayısal branşlar dolarken, fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliği gibi bölümler yine açık verdi. Ancak geçen yıla göre bu yıl ek kontenjan sayısı daha düşük. Bu durum, yerleşme şansının önceki yıllara kıyasla daha düşük olabileceği anlamına geliyor.”

YAZILIMDA BOŞLUK VAR

- Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl öne çıkan noktaları ise şöyle sıraladı:

- Tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık gibi sağlık alanları yüzde 90’ın üzerinde dolu.

- Dil programlarının çoğu tamamen kapanmış durumda.

- Bilgisayar mühendisliğinde 14 bin 111 kontenjandan 2 bin 537’si boş kalmış, yani yüzde 82 doluluk var.

- Fen bilgisi öğretmenliği yüzde 38.3 doluluk ile dikkat çekiyor. 744 boş kontenjan var.

- Biyoloji öğretmenliğinde yüzde 59, beden eğitimi öğretmenliğinde yüzde 61, reklamcılıkta yine yüzde 61, arkeoloji ve sanat tarihinde yüzde 52 doluluk oranı gözleniyor.

- Popülerleşen programlardan siber güvenlik mühendisliğinin doluluk oranı yüzde77. Yazılımla ile bağlantılı mühendislikler ilk yerleştirmede dolmadığı için ek yerleştirmede ciddi şans sunuyor.

- Dijital oyun tasarımı yüzde 67.8 ve görsel iletişim tasarımı yüzde 72.8 doluluğa ulaşmış. Bu dijital medya bölümleri rağbet görse de yüksek boşluklar bırakmış.

24 TERCİHİ KULLANIN

- Ünsal, ek tercih hakkını değerlendirecek adaylara şu önerilerde bulundu:

- Tercihler, bölümlerin oluşan taban puanlarına göre yapılacak. Örneğin puanı 321 olan bir aday, taban puanı 320 olan bir bölümü tercih edebilir. Fakat yerleşme ihtimali oldukça düşük olur. Çünkü öncelik yüksek puanlı adaylara aittir. Bu nedenle puanınızın taban puanının üstünde olduğu programlara yönelmek daha doğru.

- Kontenjanı çok olan programlarda yerleşme şansı artabilir.

- Adaylar 24 tercihin tamamını mümkünse kullanmalı.

- Tercihlerde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında seçim yapılırken, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

- Kılavuzda kalan bölümlerin çoğu öğrenciler tarafından çok tercih edilmeyen veya tercih edilse bile sonradan vazgeçilen programlardan oluşuyor. Bu yüzden adaylar, sırf tercih yapmış olmak için tercih yapmamalı.