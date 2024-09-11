Üniversitede ‘son şans’

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ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla 19-23 Ağustos tarihlerinde üniversiteler adayların kaydını almaya başladı. Ancak kayıtların son günü 23 Ağustos’ta YÖK, 2 Eylül’e kadar devam edecek mazeretli kayıt hakkından tüm adayların yararlanabileceğini duyurdu. Kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlardan yararlanarak üniversiteli olmak isteyen adaylar için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci 6 Eylül’de başladı, bugün 23.59’da sona erecek.

202 BİN KONTENJAN

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal bu yıl ek yerleştirme sürecinde üniversitelerde 202 bin 257 boş kontenjan kaldığını söyledi. Ek yerleştirme genel yerleştirmenin aksine sıralarla değil doğrudan puanlarla yapılıyor. Genel yerleştirmede kontenjanını dolduramadığı için puanı oluşmamış ve sıralama barajı olmayan programları, puanı hesaplanan tüm adaylar seçebiliyor. Sadece o barajı geçen adaylar bu programları ek tercih listelerine alabiliyorlar.

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ADAY SAYISI AZ

“Ek yerleştirmelerde tercih yapacak aday çok az kaldı” diyen Ünsal süreci şöyle değerlendirdi: “Bu yıl tercih yapacak aday sayısı çok az çünkü ek yerleştirmelerde tercih yapacak yerlere puanları yetmiyor. İlk yerleştirme sürecinde 1 milyonun üzerinde öğrenci tercih yapmamayı kafaya koymuştu. Yerleşebilecekler de ilk yerleşmede yerleşti. Kontenjanın 60-70 bini ancak dolar.”

LİSTENİZ UZUN OLSUN

- Ek yerleştirme sürecini değerlendiren Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt da şunları söyledi: “Üniversite adayları bazen öğretmenleri bazen de koçları tarafından yanlış yönlendirilebiliyor. Gençler istemedikleri yerleri tercih edebiliyorlar. Adayların ek yerleştirme tercihleri için çok iyi düşünmeleri gerekiyor. 2024’te üniversiteye yerleşen bir öğrenci kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın bir sonraki yıl Ortaögretim Başarı Puanı yarı yarıya düşer. Dolayısıyla adaylar okumayacakları bir bölümü yazmamalı. Ayrıca adaylar kendi puanlarına eşit ve altında olan yerleri tercih edebildikleri için uzun bir liste yapmaları gerekir. Ek yerleştirmede de kendi puanlarının oldukça altında olan yerleri yazmaları şanslarını arttıracaktır.”

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BUNLARA DİKKAT

- Ek tercih yapabilmek için genel yerleştirmede bir programa yerleşmemiş olmak gerekiyor.

- Ek yerleştirmede tercih yapacak her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor.

- Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programları için kullanılan sıralama barajları ek yerleştirmede de geçerli.

- Özel yetenek sınavı ile bir programa yerleşen adaylar isterlerse ek tercih yapabiliyor.

- Şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın ve depremzede adaylar için ayrılan kontenjanlardaki boşluklar ek yerleştirmede de bu adaylar için geçerli.