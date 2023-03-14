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Üniversitede şoförlükten akademisyenliğe giden yolculuk

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#Ankara#Akademi#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:34

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 12 yıl şoför olarak çalışan Mustafa Soner Tok (39), bu sırada hepsi de ön lisans olan 5 farklı bölüm daha okuyup bitirdi. Son olarak yüksek lisans da yapan Tok, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü’nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden 2007'de mezun olan Mustafa Soner Tok, 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde şoför olarak işe başladı. Tok, 12 yıl boyunca üniversitenin ulaştırma biriminde şoförlük yaparken aynı zamanda hepsi ön lisans iktisat, sosyoloji, bahçe tarımı, çocuk gelişimi ve ilahiyat bölümlerini farklı üniversitelerde okuyup diploma aldı.

Son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri alanında da tezli yüksek lisans yapan Tok, 2022'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü’nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.

Tok, eylül ayına kadar öğretim görevlisi kadrosunun tamamlanması ardından önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacaklarını söyledi. Kendi mezun olduğu programda öğretim görevlisi olduğunu vurgulayan Tok, "Eskiden biliyorsunuz dijital bu kadar önde değildi, kılavuzlar vardı.

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Tercih kılavuzunu karıştırırken ‘Otobüs Kaptanlığı ve Hosteslik’ programı dikkatimi çekti. Sonrasında ben de dedim ‘neden bu yenilikçi bölümü okumayayım’, tamamen tesadüfen keşfettim kendi kendime. ÖSYM’nin kılavuzundan buldum. Daha sonra çevremdeki kadınlara otobüs kaptanlığı bölümü okuması için rehberlik yaptım. Yaklaşık 3-4 yıl önce 10 kadın arkadaşa rehberlik yaptım. Hepsi de okullarını bitirdiler, şimdi atama bekliyorlar" dedi.

Henüz yeterli sayıda öğretim görevlisi olmadığı için öğrencisi olmayan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümünde tek öğretim görevlisi olan Mustafa Soner Tok, "İnşallah eylül ayına kadar 3 öğretim görevlisinin tamamlanması durumunda yeni öğrencilerimizi bekliyoruz.

YÖK’ün yönetmeliğine göre derslerin 20 tanesi alan dersi, geriye kalanlar diğer sosyal ve genel kültür dersleri. Bunların içerisinde bizim okulumuzda mesleki İngilizce, mesleki Almanca, normal İngilizce yönünden de öğrencilerimiz eğitim alacak. Donanımlı, şoförlük alanında eğitimli kamu ve özel sektöre diplomalı şoförler istihdam edilecek" diye konuştu. (DHA)

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#Ankara#Akademi#Trafik

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