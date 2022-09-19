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Üniversite yurduna kayıttan dönen Aysun ile ağabeyi kazada hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gebze#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 16:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaplan (31) ile kardeşi Aysun Kaplan (18) öldü, anneleri ise yaralandı. Ailenin, bu yıl üniversiteyi kazanan Aysun Kaplan’ın Sakarya’da yurt kaydını yaptıktan sonra Gebze’ye döndükleri belirtildi. Aracın hız göstergesinin ise 170'te takılı kaldığı görüldü.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Gebze geçişi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kaplan yönetimindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden K.Ş. idaresindeki 59 TC 867 plakalı kamyona çarpıp, yaklaşık 150 metre savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde üniversite öğrencisi Aysun Kaplan ile ağabeyi Mustafa Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan anne Fatma Kaplan ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

YURT KAYDINDAN DÖNÜYORLARDI

Ailenin bu yıl Sakarya’da üniversiteyi kazanan Aysun Kaplan’ın yurt kaydını yaptırdıktan sonra Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Üniversite yurduna kayıttan dönen Aysun ile ağabeyi kazada hayatını kaybetti


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İBRE 170’TE TAKILI KALDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın hız göstergesinin 170'te takılı olduğu görüldü.

Üniversite yurduna kayıttan dönen Aysun ile ağabeyi kazada hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gebze#Kavga

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