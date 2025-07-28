×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üniversite yönetimi, sayıları artsın diye koruma altına almıştı | Köpekler tarafından telef edildi

Güncelleme Tarihi:

#Doğa Koruma#Ceylan#Köpek Saldırısı
Üniversite yönetimi, sayıları artsın diye koruma altına almıştı | Köpekler tarafından telef edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 15:36

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde başıboş köpekler, kampüste özel alanda koruma altında tutulan 2 ceylanı öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde meydana geldi. Üniversite yönetimi 5 yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek, çoğalması için özel bir alan oluşturdu.

Üniversite yönetimi, sayıları artsın diye koruma altına almıştı | Köpekler tarafından telef edildi

Üniversite yönetimi, 2 yıl önce sayıları artınca bakımını yapamadığı gerekçesiyle ceylanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken, bazıları bakım merkezinde tutuldu. Harran Üniversitesi, geçen yıl ceylanlardan 2 tanesinin iade edilmesini istedi. Kampüs içerisindeki çitlerle çevrili alan içerisinde bulunan 2 ceylan, sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısında öldü.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınNesli tükenme tehlike altındaki tür Bitliste görüntülendiNesli tükenme tehlike altındaki tür Bitlis'te görüntülendiHaberi görüntüle

Üniversite yönetimi, sayıları artsın diye koruma altına almıştı | Köpekler tarafından telef edildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğa Koruma#Ceylan#Köpek Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!