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Üniversite yolunda ‘yetenek’ zamanı

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#ÖSYM#YÖK#Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üniversite yolunda ‘yetenek’ zamanı
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:00

Üniversite maratonunda sıra yetenekte. Grafik tasarımdan tiyatroya kadar yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerin yelpazesi geniş. Spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarında okumak isteyenler bu yıl ilk kez uygulanacak ÖZYES sınavına girecek. 

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri dün sona erdi. Ancak üniversite tercihini puanıyla değil de yeteneğini sergileyerek yapmak isteyenler için süreç yeni başlıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinde birçok bölüm ‘özel yetenek sınavı’yla öğrenci alıyor. Sınavların tarihleri üniversitelerin kendi takvimine göre farklı. Üniversitelerin grafik tasarım, antrenörlük, takı tasarımı, resim-iş öğretmenliği, tiyatro gibi bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için her üniversite kendi bünyesinde özel yetenek sınavı uyguluyor.

Üniversite yolunda ‘yetenek’ zamanı

SPOR BÖLÜMLERİ İÇİN ÖZYES 

Bu yıl spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarına katılacak adayları ise farklı bir uygulama bekliyor. Spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının (BESYO) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için bu yıl ilk kez Spor Bilimleri Merkezi Özel Yetenek Sınavları (ÖZYES) uygulanacak. Sınavlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. YÖK’ten alınan bilgiye göre yetenek sınavı ile öğrenci alacak spor bölümlerinin kontenjanı toplam 13 bin 720 kişi olarak belirlendi. Sınava başvurular bugün sona erecek. ÖZYES’te adaylara uygulanacak Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) 20-26 Ağustos arasında farklı zamanlarda yapılacak.

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YENİ TREND ANİMASYON

Eğitim Uzmanı Duygu Naz İşitmez Tosun şunları söyledi:

“Bu yılın yetenek sınavlarının en büyük farkı spor bölümleri için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav. Adaylar iki farklı sınav merkezi seçerek sınavlara girecek. Sonuçlara göre başarı sıralaması yapılacak ve buna göre adaylar tekrar YKS tercihi yapar gibi bu sınavın öğrenci aldığı bölümlerde seçim yapacaklar. Eşitlik için kadın erkek kontenjanı ayrımı da bulunuyor. Grafik tasarım, moda tasarımı, konservatuvar, antrenörlük eğitimi, egzersiz ve spor bilimleri, spor yöneticiliği gibi bölümlere ilgi yoğun. Milli sporcu bursları olması spora olan ilgiyi arttırdı. Pek talep görmeyen geleneksel Türk sanatları gibi bölümler de var. Çizgi film ve animasyon ve tiyatro gibi bölümler ise son dönemin ilgi çeken diğer bölümleri.

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Üniversite yolunda ‘yetenek’ zamanı

HAVA TRAFİK  KONTROLÜ

Bir de hava trafik kontrolü gibi çok az üniversitede bulunan ama özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler mevcut. Özel yetenek sınavına girecek adaylar başvurdukları üniversitelerin konuyla ilgili bilgilerine hâkim olmalı. Vakıf üniversitelerinde tam bursluluk kriterlerine bakılmalı. Özel yetenek sınavları senatoların kararına bağlı. Aynı bölüme başka bir üniversite puanla girerken bazı üniversitelerde yetenek sınavıyla giriliyor. Öğrenciler bunu bilmiyor. Yetenek kursuna gidenlerin haberi oluyor. Öğrencinin YKS tercih yapması ve özel yetenek sınavına girmesinin hiçbir bağlantısı yok. Yeteneği olan herkes iki yolu da denemeli.”

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JÜRİNİN KARŞISINA ÇIKINCA

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel de adaylara önerilerini şöyle sıralıyor:

Üniversite yolunda ‘yetenek’ zamanı

  1. Sınav sırasında kendiniz olun, olduğunuz gibi davranın.
  2. Gireceğiniz sınavın geçmiş örneklerini araştırın, kendi stilinizi ortaya çıkarmaya çalışmayın. Kendi yöntemlerinizi öğrenci olunca denersiniz.
  3. Büyük çıkışlar yerine sakin bir tavırla ama heyecanınızı yitirmeden sınav performansınızı yapın.
  4. Jürinin sorularına soruyla cevap vermeyin. Bedeninize ya da enstrümanınıza hâkim olduğunuzu hissettirin.
  5. Fazla uzun ya da kısa sürede sınavınızı bitirmeyin. Jüri sizi durdurana kadar hakkınız var.
  6. Sınavdan dakikalar önce koridorda prova yapmayın, enerjinizi düşürmeyin.
  7. Meslekte sizi sıkıntıya sokacak bir hastalığınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız bunu gizlemeyin.
  8. Buraya bu sınavı kazanmaya geldim telkinini içinizde büyütün. Sınavdayken bu bilinçle anı yaşayın, yaşatın.
  9. Mülakatta dertlerinizi ya da eski etkinliklerinizi anlatıp jürinin canını sıkmayın.
  10. Bir gün önce iyi dinlenin, iyi uyuyun, dinç bir şekilde sınava gidin.
  11. Halk oyunu ya da dans gösterisi toplu uygulama aşamasında genele uymaya çalışmayın. Jüri sizin doğrularınıza not verecek unutmayın.
  12. Resim yetenek sınavı için televizyonun arkasını çizin gibi doğaçlamalara hazırlıklı olun.
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#ÖSYM#YÖK#Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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